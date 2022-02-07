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Son dakika haber: Adalet Bakanlığından Manisa Büyükşehir'e ziyaret - Son Dakika

Son dakika haber: Adalet Bakanlığından Manisa Büyükşehir'e ziyaret

07.02.2022 17:44
Son dakika haber: Adalet Bakanlığından Manisa Büyükşehir'e ziyaret

Son dakika haberleri: Adalet Bakanlığı Mağdur Hizmetleri Daire Başkanı Murat Binici, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Palabıyık'a makamında ziyarette bulundu.

Adalet Bakanlığı Mağdur Hizmetleri Daire Başkanı Murat Binici, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Palabıyık'a makamında ziyarette bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Palabıyık makamında, Adalet Bakanlığı Mağdur Hizmetleri Daire Başkanı Murat Binici, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz'ı ağırladı. Ziyarette, Adalet Bakanlığı Mağdur Hizmetleri Daire Başkanı Murat Binici, daire başkanlığının yaptığı çalışmalar, hukuki süreçler ve yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında Başkanvekili Palabıyık'a bilgilendirmede bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Palabıyık, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kurum ve kuruluşlara çalışmalarında destek verdiklerini belirterek, Mağdur Hizmetler Daire Başkanlığı'na da çalışmalarında imkanlar ölçüsünde destek verebileceklerini söyledi. Ziyarette Başkanvekili Palabıyık, Adalet Bakanlığı Mağdur Hizmetleri Daire Başkanı Murat Binici ve Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz'a Manisa'ya özgü hediyeler takdim etti. - MANİSA

Son dakika haber: Adalet Bakanlığından Manisa Büyükşehir'e ziyaret
Son dakika haber: Adalet Bakanlığından Manisa Büyükşehir'e ziyaret

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet, Manisa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber: Adalet Bakanlığından Manisa Büyükşehir'e ziyaret - Son Dakika


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