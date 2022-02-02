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Son dakika haber! Alaşehir Devlet Hastanesi'ne ultrason ve röntgen cihazı desteği - Son Dakika

Son dakika haber! Alaşehir Devlet Hastanesi'ne ultrason ve röntgen cihazı desteği

02.02.2022 18:45

Son dakika habere göre Alaşehir Devlet Hastanesi'ne ultrason ve röntgen cihazı desteğiMANİSA Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki devlet hastanesine hayırsever iş adamı ve sivil toplum kuruluşları tarafından ultrason ve röntgen cihazı alındı.

Alaşehir Devlet Hastanesi'ne ultrason ve röntgen cihazı desteği

MANİSA Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki devlet hastanesine hayırsever iş adamı ve sivil toplum kuruluşları tarafından ultrason ve röntgen cihazı alındı.

Alaşehir Devlet Hastanesine ihtiyaç duyulan ultrason ve röntgen cihazının temin edilmesi amacıyla ilçede faaliyet gösteren hayırsever iş adamı ve sivil toplum kuruluşları harekete geçti. İş adamı ve aynı zamanda MHP MYK üyesi olan Ali Uçak ile Alaşehir Ticaret Borsası, Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve S.S Alaşehir Esnaf Kefalet Kooperatifinin girişimleriyle hastaneye ultrason ve röntgen cihazı satın alındı.

Yapılan destekten dolayı emeği geçenlere teşekkür eden Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Kadir Gem, "Alaşehir ve Sarıgöl ilçeleri başta olmak üzere çevre il ve ilçelerimizden hastanemize tedavi olmak amacıyla gelen vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek, ayrıca vatandaşlarımızı büyük şehirlere gitmek zorunda bırakmamak için hastanemize ultrason cihazı ve röntgen cihazı alındı. Bundan böyle hastalarımız ultrason ve röntgen cihazlarından daha kısa sürede yararlanabilecekler" dedi.

Öte yandan Alaşehir Devlet Hastanesi, ultrason ve röntgen cihazlarının alınmasında katkıda bulunanlara plaket verdi.

Son dakika haber! Alaşehir Devlet Hastanesi'ne ultrason ve röntgen cihazı desteği
Son dakika haber! Alaşehir Devlet Hastanesi'ne ultrason ve röntgen cihazı desteği
Son dakika haber! Alaşehir Devlet Hastanesi'ne ultrason ve röntgen cihazı desteği

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Alaşehir Devlet Hastanesi, Alaşehir, İş Adamı, Manisa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber! Alaşehir Devlet Hastanesi'ne ultrason ve röntgen cihazı desteği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Alaşehir Devlet Hastanesi'ne ultrason ve röntgen cihazı desteği - Son Dakika
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