Son dakika haber: Çatıda mahsur kalan yavru kedileri itfaiye kurtardı

Son dakika haber: Bozüyük Belediyesi Düğün Salonunun çatısında mahsur kalan yavru kedileri itfaiye ekipleri kurtardı.

Bozüyük Belediyesi Düğün Salonunun çatısında mahsur kalan yavru kedileri itfaiye ekipleri kurtardı. Düğün salonunun çatısında mahsur kalan 4 yavru kedinin sesini duyan salon görevlisi olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı. Bozüyük Belediyesine ait itfaiye ekipleri merdivenli araç ile düğün salonunun çatısına çıktı. Burada gördükleri 4 yavru kediyi sağlıklı bir şekilde kurtaran ekipler, yavruları sevdikten sonra doğal ortamlarına bıraktı. - BİLECİK

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