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Son dakika haber... GMİS'ten Emniyet Müdürü Aktaş'a ve Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ziyaret - Son Dakika

Son dakika haber... GMİS'ten Emniyet Müdürü Aktaş'a ve Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ziyaret

19.11.2021 14:09
Son dakika haber... GMİS'ten Emniyet Müdürü Aktaş'a ve Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ziyaret

Son dakika haber: Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetimi Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'a bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetimi Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'a bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'a bir nezaket ziyaretinde bulundu.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'a maden ocağı galerisini sembolize eden bir heykel takdim etti. Öte yandan Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve GMİS Yönetim Kurulu Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdür Yardımcılığı görevine atanan Ümit Değirmenci'ye hayırlı olsun, Kozlu Müessese Müdürü Nurettin Yılmaz'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerde GMİS Kozlu Şube Başkanı Muhammed Ardıç, Şube Sekreteri Binali Acun, Şube Mali Sekreteri Raif Öztürk de hazır bulundu. - ZONGULDAK

Son dakika haber... GMİS'ten Emniyet Müdürü Aktaş'a ve Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ziyaret
Son dakika haber... GMİS'ten Emniyet Müdürü Aktaş'a ve Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ziyaret
Son dakika haber... GMİS'ten Emniyet Müdürü Aktaş'a ve Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ziyaret
Son dakika haber... GMİS'ten Emniyet Müdürü Aktaş'a ve Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ziyaret
Son dakika haber... GMİS'ten Emniyet Müdürü Aktaş'a ve Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ziyaret
Son dakika haber... GMİS'ten Emniyet Müdürü Aktaş'a ve Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ziyaret
Son dakika haber... GMİS'ten Emniyet Müdürü Aktaş'a ve Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ziyaret

Zonguldak İl Emniyet Müdürü, Ertan Kaya, İsa Mutlu, Maden, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber... GMİS'ten Emniyet Müdürü Aktaş'a ve Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... GMİS'ten Emniyet Müdürü Aktaş'a ve Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ziyaret - Son Dakika
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