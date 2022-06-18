Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri şehir genelinde öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sorunsuz bir şekilde yetişebilmesi için trafik tedbirlerini aldı. Bu çerçevede Serdivan ilçesinde sınava girecek olan bir öğrenci giriş belgesini unutunca imdadına polis ekipleri yetişti. Ekipler, sınav giriş belgesini evde unutan öğrenciyi sınava yetiştirdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Serdivan, Sakarya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Son dakika haber: Sınava giriş belgesini evde unuttu, yardımına polis koştu - Son Dakika

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