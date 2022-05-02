Son dakika haberi: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağı havadan görüntülendi - Son Dakika
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Son dakika haberi: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağı havadan görüntülendi

02.05.2022 00:57
Son dakika haberi: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağı havadan görüntülendi

Gelen son dakika haberlerine göre Ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan bayrağı havadan görüntülendi.

Ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan bayrağı havadan görüntülendi.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı. Bordo mavi renkli bayrağın dalgalandığı köprü dron ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Trabzonspor, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağı havadan görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağı havadan görüntülendi - Son Dakika
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