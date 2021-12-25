Son dakika haberi... Çocukların hayal güçleri gelişiyor - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi'nin, "Çocuklara Yönelik Masal Okuma ve Canlandırma" atölyesine katılan kırsal mahalle sakini çocukların hayal güçleri gelişiyor.

Tepebaşı Belediyesi, kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar için etkinliklerine devam ediyor. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Çocuklara Yönelik Masal Okuma ve Canlandırma" atölyesine katılan Gündüzler Mahallesi çocukları da keyifli şekilde vakit geçirdi. Gündüzler Belde Evi'nde düzenlenen etkinliğe 5-7 yaş arası 20, 8-12 yaş arası 20 çocuk olmak üzere toplam 40 çocuk katıldı. Masalın renkli dünyasını canlandıran çocukların farkındalıklarını artırmak, evlerinde bulunan basit malzemelerle üretebilecekleri oyunları göstermek, tek bir malzeme ile üretici düşünmelerini sağlamak, dikkat ve odaklanma gelişimlerine katkıda bulunarak grup içinde uyumlu çalışmalarını sağlamak gibi amaçlar ile düzenlenen atölyeye katılan çocuklar, çok memnun kaldı.

Etkinlik sonunda Gündüzler Mahalle Muhtarı Selim Kurnaz ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri, çocuklara katılım belgesi takdim etti. - ESKİŞEHİR