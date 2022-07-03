Eskişehir Collezyum önünde bir araya gelen " Pride Eskişehir" üyeleri, "Biz döndük, devran da dönecek" yazılı pankartla birlikte yürüdü. Grup, "Baskılar, yasaklar bizi yıldıramaz" sloganlarıyla Espark AVM önüne doğru yürümek istedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Yerel › Son dakika haberi: Eskişehir'de Onur Yürüyüşüne Müdahale: 12 Gözaltı - Son Dakika

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