Son dakika haberi: Eskişehir'de Onur Yürüyüşüne Müdahale: 12 Gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Eskişehir'de Onur Yürüyüşüne Müdahale: 12 Gözaltı

03.07.2022 22:36

Son dakika haberleri... Eskişehir’de, “Onur Yürüyüşü’ne” izin verilmedi, 12 kişi gözaltına alındı.

ÖZGE ZAİM

Eskişehir'de, "Onur Yürüyüşü'ne" izin verilmedi, 12 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Collezyum önünde bir araya gelen "Pride Eskişehir" üyeleri, "Biz döndük, devran da dönecek" yazılı pankartla birlikte yürüdü. Grup, "Baskılar, yasaklar bizi yıldıramaz" sloganlarıyla Espark AVM önüne doğru yürümek istedi.

Eskişehir Valiliği tarafından getirilen yasak nedeniyle grubun yürümesine izin vermeyen polis, grubun yürüyüşünü engelledi. 12 kişi gözaltına alındı.

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Kaynak: ANKA

Eskişehir, Pride, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberi: Eskişehir'de Onur Yürüyüşüne Müdahale: 12 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Eskişehir'de Onur Yürüyüşüne Müdahale: 12 Gözaltı - Son Dakika
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