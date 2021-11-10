Son dakika haberi! Hükümet konağı inşaatından kablo çalan şüpheliler adliyede - Son Dakika

Hükümet konağı inşaatından kablo çalan şüpheliler adliyede

Kablo hırsızları hükümet konağı işçileri çıktı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde yapımı devam eden yeni hükümet konağı inşaatından 250 bin lira değerinde kablo çalan şüphelilerden 3'ü yakalandı. Yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen cumartesi gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polise, Fatih Mahallesi Sancak Sokak Sedde Yolu'nda yapımı devam eden yeni hükümet konağı inşaatından 250 bin lira değerinde kablo çalındığı, güvenlik kamerasının da hırsızlar tarafından alındığı ihbarı yapıldı. Olay yerinde inceleme yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık olayı ile ilgili ekipler, hırsızlık olayında kullanılan minibüsün inşaatta çalışan işçilere ait olduğunu belirledi. Bunun üzerine araştırmayı derinleştiren Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını inşaat işçilerinden D.A., A.K.,E.K, ve M.K.S. isimli şahıslar tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Polis ekipleri dün hırsızlık olayının gerçekleştirildiği yeni Hükümet konağı inşaatına giderek D.A., A.K. ve E.K'yi gözaltına aldı. M.K.S'nin ise işe gelmediği öğrenildi. Şahısların yapılan sorgularında çalıntı kabloların Samsun'a götürdükleri tespit edildi.

Şüphelilerle birlikte Samsun'a giden İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalıntı kabloları İlkadım ilçesinde M.A'ya ait evin yakınında boş bir arsada buldu. Şüpheliler Bafra'ya getirilerek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. Kimliği belirlenen M.K.S. isimli şüpheliyi yakalamak için de çalışmalar sürüyor.

Samsun'dan getirilen çalıntı kablolar inşaat yetkililerine teslim edildi.