Son dakika haberleri! Bölge Müdürü Yavuz, Narman Şehitler Barajı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Bölge Müdürü Yavuz, Narman Şehitler Barajı'nda incelemelerde bulundu

19.10.2022 11:31
Son dakika haberleri! Bölge Müdürü Yavuz, Narman Şehitler Barajı'nda incelemelerde bulundu

Son dakika haberine göre DSİ Erzurum 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, bölge müdür yardımcısı, ilgili şube müdürü ve teknik personeller ile birlikte Narman Şehitler Baraj inşaatında incelemelerde bulundu.

DSİ Erzurum 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, bölge müdür yardımcısı, ilgili şube müdürü ve teknik personeller ile birlikte Narman Şehitler Baraj inşaatında incelemelerde bulundu.

Narman Şehitler Barajı şantiye sahasına giden Bölge Müdürü Yavuz devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, ilgililerden Şehitler Barajı inşaatında gelinen seviye hakkında bilgi aldı.

Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz incelemelerinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, " Bugün ekibimiz ile birlikte yapım çalışmaları devam eden Narman Şehitler barajı inşaatımızda incelemede bulunduk. Bu güne kadar barajda ulaşım yolları, derivasyon tüneli ve gövde sıyırma kazılarını tamamladık. 02.09.2022 tarihinde gövde dolgu imalatlarına başladık, 17.10.2022 tarihine kadar 350 bin m3 dolgu imalatı tamamladık. 2022 yılı sonuna kadar gövde dolgusunun, memba batardo üst kotu olan 2007 metre seviyesine çıkarılması için 400 bin m3 dolgu imalatı yapılmasını hedefledik. Barajda çalışmalar hızla devam etmektedir. Çalışmalarımız yedi yirmi dört esasına dayalı olarak devam ediyor. İnşallah Şehitler Barajını tamamladığımız da bölgede ki 47 bin 60 dekar tarım arazisine can suyu olacak. Bölgede yapılacak sulu tarım ile hem üreticimiz hem ülkemiz kazanacak. Barajın tamamlanması ile milli ekonomiye yıllık 141 milyon 180 bin TL katkı sağlamayı hedeflemekteyiz" dedi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! Bölge Müdürü Yavuz, Narman Şehitler Barajı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Bölge Müdürü Yavuz, Narman Şehitler Barajı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika
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