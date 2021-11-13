Son dakika haberleri... Çocuklar ara tatilde eğlenceye doyacak - Son Dakika

Birbirinden eğlenceli oyunlar ve yarışmaların bulunduğu atölye etkinlikleri Samsun Yeşilyurt AVM'de başladı.

Samsun Yeşilyurt Alıveriş ve Yaşam Merkezi(AVM) ara tatil boyunca birbirinden eğlenceli oyunları ve yarışmaları çocuklarla buluşturuyor. Atölye etkinlikleri kapsamında AVM'nin en üst katında çocuklar için ücretsiz faaliyet yapabilecekleri bir alan oluşturuldu. Bu alanda çocuklar etkinliklerin ilk gününde çuvalla yarış, ağızlarında kaşıklarla top taşıma gibi eğlenceli oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi.

21 Kasım tarihine kadar devam edecek etkinliklerde çocuklara 15 Kasım'da drama atölyesinde, 16 Kasım'da şapka yapım atölyesinde, 17-18 Kasım'da maske yapım atölyesinde, 19 Kasım'da orff - ritim atölyesinde ücretsiz etkinlikler hazırlandı. Çocuklar 20 - 21 Kasım'da ise eğlenceli kahramanlarla yarışmalar yapabilecek. - SAMSUN