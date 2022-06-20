Son dakika haberleri! Fizyomer'den Kamu-Sen'lilere indirim - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Fizyomer'den Kamu-Sen'lilere indirim

20.06.2022 09:19
Son dakika haberleri! Fizyomer'den Kamu-Sen'lilere indirim

Son dakika haberlerine göre Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi ile Türkiye Kamu-Sen Eskişehir Şubesi arasında indirim anlaşması imzalandı.

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi ile Türkiye Kamu-Sen Eskişehir Şubesi arasında indirim anlaşması imzalandı.

Türkiye Kamu Sen adına Türk İmar-Sen Ankara 4 No'lu Şube Başkan Yardımcısı Mutlu Yıldırım ve Fizyomer Terapia Müdürü Recep Balcılar arasında imzalanan anlaşma ile sendika üyesi kamu çalışanları merkezdeki hizmetlerden indirimli bir şekilde yararlanabilecek. Üyelerine sağlanan olanaklar için Fizyomer Terapia yönetimine teşekkür eden Mutlu Yıldırım, "Yüksek standartlarda sağlık hizmetine ve alanında uzman doktorlara uygun koşullarda erişimimizi sağladıkları için teşekkür ediyoruz" dedi.

Hastalara kaliteli sağlık hizmetini uygun koşullarda sunmayı amaçladıklarını dile getiren Fizyomer Terapia Müdürü Recep Balcılar, özellikle kamuda masa başı işlerde çalışanların fizik tedavi gerektiren sağlık sorunları yaşayabildiğini ifade ederek, bu anlamda onlara indirimli hizmet vermek istediklerini aktardı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Yerel, Son Dakika

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