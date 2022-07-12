Gümüşhane İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ölü balıklardan ve sudan numune alınarak inceleme başlatılırken, Gümüşhane Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de güzergah üzerinde çaya atılan veya karışma ihtimali bulunan zararlı atıkların bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Gümüşhane, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Son dakika haberleri | Harşit Çayı'nda toplu balık ölümleri endişeye neden oldu - Son Dakika

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