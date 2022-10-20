Son dakika haberleri... Market personellerine yönelik deprem, yangın ve tahliye' tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Market personellerine yönelik deprem, yangın ve tahliye' tatbikatı yapıldı

20.10.2022 12:27
Son dakika haberleri... Market personellerine yönelik deprem, yangın ve tahliye' tatbikatı yapıldı

Son dakika yerel haberi... Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından kentteki zincir bir marketin personeline yönelik 'deprem, yangın ve tahliye' tatbikatı gerçekleştirildiTatbikat AFAD ekipleri tarafından marketin merkez binasında yapıldı.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından kentteki zincir bir marketin personeline yönelik 'deprem, yangın ve tahliye' tatbikatı gerçekleştirildi

Tatbikat AFAD ekipleri tarafından marketin merkez binasında yapıldı. Gerçekleştirilen tatbikatta personellere 'İşyeri Afet Farkındalık Eğitimi' çerçevesinde 'deprem anı, toplanma alanı uygulaması, yangın ve tahliye tatbikatı' yapıldı. Tatbikat teorik ve uygulama olarak iki aşamada yapıldı. Tatbikatın ikinci kısmında AFAD ekipleri deprem anında ve yangında neler yapılması gerektiğini uygulamalı olarak personellere gösterdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Karahisar, AFAD, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri... Market personellerine yönelik deprem, yangın ve tahliye' tatbikatı yapıldı - Son Dakika

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