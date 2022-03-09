Son dakika haberleri | Muş Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü klibi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Muş Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü klibi

09.03.2022 00:42

Son dakika haberine göre Muş Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü klibi Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla hazırlanan video klipte, kadına şiddete karşı mesajlar yer aldı.

Muş Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü klibi

MUŞ - Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla hazırlanan video klipte, kadına şiddete karşı mesajlar yer aldı.

Hazırlanan klipte; kadınların önemi, kadın ve erkek eşitliğine vurgu yapıldı. Kentteki esnaf ve vatandaşlardan alınan röportajlarda "kadınlar candır, hayatın başlangıcıdır, mevsimlerden bahardır. Bir bahçe düşünün içinde çiçek olmasın. Her yer sadece yeşil olurdu, yeşilin tonları olurdu. İşte biz kadınlar hayata, bahçeye renk katan çiçekleriz. Kadına saygı duyulur. Kadınlar bizim her şeyimizdir. Kadına kalkan ellere ben her zaman karşıyım" ifadelerine yer verildi.

Son dakika haberleri | Muş Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü klibi
Son dakika haberleri | Muş Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü klibi
Son dakika haberleri | Muş Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü klibi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri | Muş Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü klibi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Muş Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü klibi - Son Dakika
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