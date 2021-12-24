Son dakika haberleri! Polisten kaçak sigara üreticilerine operasyon: 1 gözaltı - Son Dakika

- Polisten kaçak sigara üreticilerine operasyon: 1 gözaltı

ÇORUM - Çorum'da polis ekipleri kaçak sigara üretimi yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, kent merkezinde 2 şahsın evde kaçak sigara üretimi yaparak, iş yerlerine satış yaptıklarını tespit etti. KOM ekipleri şahısların evlerine operasyon düzenlendi.

Şahısların evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 2 adet kaçak sigara yapımında kullanılan kompresör, 3 adet üzerinde herhangi bir marka ve ibare bulunmayan kaçak sigara doldurma makinesi, 11 bin 400 adet gümrük kaçağı makaron sigara, 6 kilogram gümrük kaçağı sarma sigaralık kıyılmış tütün ele geçirdi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

(MMY-BÖ-MK-