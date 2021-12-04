Son dakika: Kastamonu'da jandarma engellileri unutmadı - Son Dakika

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve 20 ilçedeki jandarma komutanlığı ekipleri tarafından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli vatandaşlar yalnız bırakılmadı.

Kastamonu'da jandarma ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engellileri yalnız bırakmadı. Jandarma komutanlığı ekipleri, Engelliler Günü kapsamında engelliler ile birlikte çeşitli etkinlikle gerçekleştirildi. Daday İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile birlikte engelli vatandaşlar, Daday Atlı Terapi Merkezine götürülerek gün boyu ata bindi, atlar besledi.

Pınarbaşı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Ampute Futbol Takımı misafir edilerek, birlikte Horma Kanyonu ve Ilıca Şelalesi gezildi. Bozkurt İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ise sel felaketinde bisikletini kaybeden engelli çocuğa bisiklet hediye edildi. Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığınca, engelli çocuklar jandarma karakolunda misafir edildi. Şenpazar ilçesinde ise askerliği çok seven engelli Zeydan Kara'ya jandarma kıyafeti hediye edildi. Ayrıca tüm ilçelerde engelli vatandaşlar, jandarma personeli tarafından ziyaret edildi. - KASTAMONU