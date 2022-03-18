Son dakika: Sökeli Şehitler Unutulmadı - Son Dakika

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Etkinlikleri kapsamında Sökeli şehitler de unutulmadı.

Söke kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Garnizon Komutanı Aziz Çiçek, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa İberya Arıkan başta olmak üzere protokol üyelerinin katılımıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Şehit Aileleri ve Gazilerinin de katıldığı şehitlik programında İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru tarafından dua yaptırılırken, ilçe vaizi Keramettin Temiz tarafından Kuran-ı Kerim okundu. Duaların ardından Şehit kabirlerine katılımcılar tarafından karanfiller bırakıldı. - AYDIN