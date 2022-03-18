Son dakika: Sökeli Şehitler Unutulmadı - Son Dakika
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Son dakika: Sökeli Şehitler Unutulmadı

18.03.2022 15:31
Son dakika: Sökeli Şehitler Unutulmadı

Gelen son dakika haberine göre 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Etkinlikleri kapsamında Sökeli şehitler de unutulmadı.

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Etkinlikleri kapsamında Sökeli şehitler de unutulmadı.

Söke kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Garnizon Komutanı Aziz Çiçek, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa İberya Arıkan başta olmak üzere protokol üyelerinin katılımıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Şehit Aileleri ve Gazilerinin de katıldığı şehitlik programında İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru tarafından dua yaptırılırken, ilçe vaizi Keramettin Temiz tarafından Kuran-ı Kerim okundu. Duaların ardından Şehit kabirlerine katılımcılar tarafından karanfiller bırakıldı. - AYDIN

Son dakika: Sökeli Şehitler Unutulmadı
Son dakika: Sökeli Şehitler Unutulmadı

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Hüseyin Güney, Çanakkale, Aziz, Söke, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika: Sökeli Şehitler Unutulmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Sökeli Şehitler Unutulmadı - Son Dakika
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