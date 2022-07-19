Vali Erol Ayyıldız ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Irak 'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Şehit Mevlüt Kahveci'nin kardeşi Ayhan Kahveci'yi düğün töreninde yalnız bırakmadılar. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Vali Erol Ayyıldız, Şehit Mevlüt Kahveci'nin Kardeşi Ayhan Kahveci ve Zeynep Kayacan'ın mutluluğuna ortak olarak, genç çifte ömür boyu mutluluk dilediler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Erol Ayyıldız, mehmet ersoy, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Son dakika: Vali Akyıldız ve Bakan Yardımcısı Ersoy, şehit kardeşinin düğününe katıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.