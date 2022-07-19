Son dakika: Vali Akyıldız ve Bakan Yardımcısı Ersoy, şehit kardeşinin düğününe katıldı - Son Dakika
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Son dakika: Vali Akyıldız ve Bakan Yardımcısı Ersoy, şehit kardeşinin düğününe katıldı

19.07.2022 10:57
Son dakika: Vali Akyıldız ve Bakan Yardımcısı Ersoy, şehit kardeşinin düğününe katıldı

Son dakika haber... Vali Erol Ayyıldız ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, şehit Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin kardeşi Ayhan Kahveci'nin düğün törenine katıldı.

Vali Erol Ayyıldız ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, şehit Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin kardeşi Ayhan Kahveci'nin düğün törenine katıldı.

Vali Erol Ayyıldız ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Şehit Mevlüt Kahveci'nin kardeşi Ayhan Kahveci'yi düğün töreninde yalnız bırakmadılar. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Vali Erol Ayyıldız, Şehit Mevlüt Kahveci'nin Kardeşi Ayhan Kahveci ve Zeynep Kayacan'ın mutluluğuna ortak olarak, genç çifte ömür boyu mutluluk dilediler. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Erol Ayyıldız, mehmet ersoy, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika: Vali Akyıldız ve Bakan Yardımcısı Ersoy, şehit kardeşinin düğününe katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Vali Akyıldız ve Bakan Yardımcısı Ersoy, şehit kardeşinin düğününe katıldı - Son Dakika
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