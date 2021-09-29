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Son Dakika | Yangınzede üreticiye sulama borusu desteği - Son Dakika

Son Dakika | Yangınzede üreticiye sulama borusu desteği

29.09.2021 15:09
Son Dakika | Yangınzede üreticiye sulama borusu desteği, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Manavgat Belediyesi, yangınzede vatandaşlara sulama borusu desteği sağlıyor.

Manavgat Belediyesi, yangınzede vatandaşlara sulama borusu desteği sağlıyor. Manavgat Belediyesi ekiplerinin gerçekleştirdiği sulama borusu dağıtımı, boruların kullanım durumuna göre sınıflandırılmasının ardından üreticiye teslim edilmeye devam ediyor. Belediye ekipleri son olarak sanatçı Haluk Levent'in öncülüğünü yaptığı Derneğin işbirliğiyle Aksaz, Yeniköy, Yavrudoğan ve Saraçlı Mahalleleri'nde 103 üreticiye toplam 2 bin 122 adet sulama borusu, Güzelyalı, Beydiğin, Çardak, Dikmen, Yukarı Işıklar ve Ahmetler Mahalleleri'nde de 123 çiftçiye, toplam 12 bin 300 metrelik kangal boru teslim etti.

Başkan Şükrü Sözen, Manavgat Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen teslim törenlerinde üreticilere hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de sıkıntılarını dinledi. Büyük yangın afetinden dolayı mağdur olan tüm üreticilere ulaşmaya özen gösterdiklerini belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, sulama borusu desteğinin ihtiyaç ve tespit çalışmalarına göre teslim edildiğini söyledi. Başkan Şükrü Sözen, " Hayırsever vatandaşlarımız, firmalarımız ve kuruluşlarımızdan gelen tüm destekleri ihtiyaç ve tespit çalışmalarımızı tamamladıktan sonra hızlı bir şekilde ulaştırıyoruz. Üreticilerimizin yanlarında olarak onlara bir katkı sağlayabildiysek ne mutlu bize. Halkın evi olan Manavgat Belediyesi, tüm imkanlarını vatandaşlara eşit bir şekilde paylaşmaya devam edecektir" dedi. - ANTALYA

Son Dakika | Yangınzede üreticiye sulama borusu desteği
Son Dakika | Yangınzede üreticiye sulama borusu desteği
Son Dakika | Yangınzede üreticiye sulama borusu desteği
Son Dakika | Yangınzede üreticiye sulama borusu desteği
Son Dakika | Yangınzede üreticiye sulama borusu desteği
Son Dakika | Yangınzede üreticiye sulama borusu desteği

Haluk Levent, Şükrü Sözen, Manavgat, Yeniköy, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son Dakika | Yangınzede üreticiye sulama borusu desteği - Son Dakika


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