Son dakika yerel: Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi öğrencilerine ÖSYM standartlarında deneme sınavı - Son Dakika

Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi öğrencilerine yönelik ÖSYM standartlarında TYT sınav provası deneme sınavı yapıldı.

Atatürk Üniversitesi Palandöken Dershanelerinde bugün 10: 15 ile 12: 30 saatleri arasında ÖSYM standartlarına uygun Sınav giriş belgesi, kimlik belgesi güvenlik görevlileri tarafından kontrollerin ve aramaların yapıldığı, bina sorumlusu ve salon başkanları ile görevlendirilen görevlilerin olduğu, öğrencilere kalem, silgi, kalemtraş, maske, dezenfektan gibi gereçlerin temin edildiği, ÖSYM standartlarında oturma sisteminin planlandığı TYT sınav provası deneme sınavı gerçekleştirildi.

Sınavı okul bünyesinde ilk kez üniversite ortamında yaparak Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi öğrencilerini sınava psikolojik olarak hazır ederek bu duyguyu yaşatmak istediklerini anlatan okul müdürü Osman Coşkun, "Belki de bu sınavı Erzurum da bu standartlarda ilk olarak yapıp öncü olmaktayız. Öğrencilerimiz için böyle güzel bir organizasyon yapabildiğimiz için oldukça mutluyuz. Öğrencilerimiz bu ilgi ve alakayı fazlasıyla hak ediyorlar. Onları bu sınavımızla hazırlayıp, 2022 TYT ve AYT sınavında başarılı olacakları hususunda onlara inanıyor ve güveniyoruz. Öğrencilerimiz için bu tarz bir organizasyonu sınavdan evvel bir daha yapmayı planlıyoruz. Okulumuz idaresiyle, öğretmen kadrosuyla öğrencilerimizin her zaman destekçisi ve takipçisi olacaktır. Onların başarılı olabilmesi için elimizden geldiğince çalışmaya devam edeceğiz. Bu sınav organizasyonunda desteklerini gördüğümüz Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'a, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'a, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç'a teşekkür ederiz" dedi. - ERZURUM