Su Tasarrufu Eğitimi Hocalar'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Su Tasarrufu Eğitimi Hocalar'da

Su Tasarrufu Eğitimi Hocalar\'da
20.05.2026 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hocalar'da kamu personeline su tasarrufu ve verimliliği eğitimi verildi, 148 kişi katıldı.

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesindeki kamu kurumlarında görev yapan personellere yönelik su tasarrufu ve verimliliği eğitimi verildi.

Hocalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan eğitim çalışmasına çok sayıda kamu personeli katıldı. Toplantıda bireysel su kullanımında tasarruf yöntemleri ele alınırken 'azalt, değiştir, yeniden kullan' stratejilerini içeren bilgilendirici el broşürleri katılımcılara dağıtıldı. Programa toplam 148 kamu personeli katılım sağladı. Ayrıca eğitim çerçevesinde, dünyadan, ülkemizden ve ilimizden suyun etkin ve verimli kullanımına yönelik örnek uygulamalar paylaşılarak su kaynaklarının korunmasının önemi vurgulandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eğitim, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Su Tasarrufu Eğitimi Hocalar'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği Yazıyı kaldırınca müdahale geldi 19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği! Yazıyı kaldırınca müdahale geldi
İsrail ordusunda cinsel saldırı bildirimleri 2025’te 2 bin 420’ye yükseldi İsrail ordusunda cinsel saldırı bildirimleri 2025'te 2 bin 420'ye yükseldi
Yıldız futbolcuya şok Maçın ortasında kalçası açıldı Yıldız futbolcuya şok! Maçın ortasında kalçası açıldı
Okan Buruk Icardi’yi sildi: Gönderin gitsin Okan Buruk Icardi'yi sildi: Gönderin gitsin
Reha Muhtar’ın son halini gören inanamıyor Reha Muhtar'ın son halini gören inanamıyor
90 gündür kayıp: Hatay’da Uğur Çalışkan’dan haber alınamıyor 90 gündür kayıp: Hatay'da Uğur Çalışkan’dan haber alınamıyor

12:03
Çin, ABD’den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
11:43
TBMM’den kan donduran Gazze raporu: Cezaevleri Guantanamo’dan beter
TBMM'den kan donduran Gazze raporu: Cezaevleri Guantanamo’dan beter
11:29
Milyonların hesabına “çift maaş“ gibi para yatacak
Milyonların hesabına "çift maaş" gibi para yatacak
11:14
Savaşta ilk gün çöken planı ABD, Ahmedinejad’ı İran Cumhurbaşkanı yapmak istedi
Savaşta ilk gün çöken planı! ABD, Ahmedinejad'ı İran Cumhurbaşkanı yapmak istedi
11:07
MSB NATO’ya sundu Türkiye’den kritik askeri yakıt hamlesi
MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 12:20:27. #7.12#
SON DAKİKA: Su Tasarrufu Eğitimi Hocalar'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.