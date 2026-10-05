SUBÜ öğrenci toplulukları 2026-2027 Güz Yarıyılı etkinliklerini planladı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrenci toplulukları temsilcileri, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen çevrimiçi toplantıda bir araya gelerek yeni akademik dönemin faaliyetlerini planladı.

Toplantıda, 2026-2027 Akademik Yılı Güz Yarıyılı'na yönelik planlamalar ile dönem içerisinde gerçekleştirilecek etkinlikler ele alındı. Öğretim Görevlisi Dr. Yavuz Yıldırım tarafından yapılan bilgilendirme sunumunun ardından öğrenci topluluklarının güz yarıyılı için belirlediği hedefler, projeler ve beklentiler değerlendirildi. Görüşmede ayrıca, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) 7'nci dönem hazırlıkları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.