Sultanbeyli Ahmet Yesevi İlkokulu\'nda 23 Nisan Coşkusu

Sultanbeyli Ahmet Yesevi İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Sultanbeyli Kapalı Spor Salonu'nda büyük bir coşkuyla kutladı. Renkli gösterilere sahne olan etkinlikte, öğrencilerin sergilediği halk oyunları izleyenlerden tam not aldı. Etkinliğe Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Ali Tombaş da katıldı.

Salonu dolduran aileler, öğretmenler ve protokol üyeleri, miniklerin heyecanına ortak oldu. Etkinliğe Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Ali Tombaş da katılarak öğrencilerin mutluluğunu paylaştı. Geleneksel kıyafetler içinde sahne alan öğrencilerin performansı sık sık alkışlarla kesilirken, çocukların neşesi salona yayıldı.

Ahmet Yesevi İlkokulu'nun düzenlediği bu anlamlı etkinlik, hem öğrencilerin yeteneklerini sergilemesine imkan tanıdı hem de 23 Nisan ruhunu hep birlikte yaşattı. - İSTANBUL