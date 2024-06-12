Sultangazi Belediyesi Bilim Merkezi'nde 200 Öğrenci Mezun Oldu

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Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim Merkezi'nde sanat ve bilim üzerine eğitim alan yaklaşık 200 öğrenci düzenlenen törenle mezun oldu. Öğrenciler, aldıkları eğitimin ardından hazırladıkları çalışmaları mezuniyet töreninde sergiledi.

Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim Merkezi'nde, bilimi ve sanatı sevdiren etkinlikler, atölyeler ile eğitim alan yaklaşık 200 öğrenci mezun oldu. Sultangazi Belediyesi Etkinlik Salonu'nda, eğitimi tamamlayan çocuklar için mezuniyet töreni düzenlendi. Törende, kimyadan resim sanatına, robotik kodlamadan müzisyenliğe birçok alan üzerinde eğitim alan çocuklar eğitimlerinin ardından yaptıkları çalışmaları sergiledi. Programa katılan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, tek tek öğrencilerin hazırladıkları çalışmaları inceledi. Mezuniyet töreninde çocuklar, renkli görüntülere sahne oldu.

"Yaklaşık olarak 200 öğrencimizi mezun ediyoruz"

Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Bugün Bilim Merkezi'mizin finalindeyiz. Mezuniyet törenindeyiz. Bilim Merkezimiz, çok güçlü bir bilim merkezi. Bu sene 2023-2024 sezonunda bin 220 öğrencimiz oldu ve bu bin 220 öğrencimiz, 12 branşta farklı bilim alanlarında, kodlamada, fen bilimlerinde, sanat akademisinde, müzik akademisinde ve benzeri alanlarda becerilerini gösterdiler. Bilgiler ve eğitimler aldılar. Yaklaşık olarak şu anda da 200 öğrencimizi mezun ediyoruz. Hem bir mezuniyet törenimiz hem de bilim merkezimizin finali. İnovasyon merkezimizde 5 tane Teknofest ekibimiz var ve burada çeşitli projeler oluşturabiliyor arkadaşlarımız. Robotik kodlama ve kodlama ile ilgili projeleri var bu projeleri gerçekleştirebilecekleri alanlar ve imkanlar üretiyoruz. Sanat akademisinde ders alan arkadaşlarımız var. Bizim bu alanda yetişen arkadaşlarımızdan konservatuvara hazırlık yapanlarda var. Burada 14 yaş ve 18 yaş arasındaki çocuklarımıza çeşitli eğitimler veriyoruz. Bir kısmında da ortaokul öğrencilerimiz var. 8 yaş ve 14 yaş arasında da var yani toplamda 8 ve 16 yaş arasındaki çocuklarımıza eğitim verdiğimiz bir alan burası. Biz Bilim Merkezi'ne çok önem veriyoruz. Eğitimin çok önemli olduğunu biliyoruz. Eğitimle ilgili yapılan çalışmaların topluma yön vereceğini bildiğimiz için bütün alanlarda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Projede 'Sultan Şehir' maketimizi inşa ettik"

Yaptığı proje hakkında konuşan Ilgın Menay Demiralay, "Robotik kodlama kursunda çalışmalarda bulundum ve proje gerçekleştirdik. Bu projede Sultan Şehir maketimizi inşa ettik ve arduino teknolojilerini kullandık. Bu sayede Sultan Şehrimizi daha teknolojik kıldık" dedi.

"Belediyemiz bize maddi ve manevi desteklerde bulunuyor"

Sergide yaptığı çalışmayı anlatan Utku Anlı, "Birden fazla projemiz var, R.C arabalar ve klasik arabalar üretiyoruz. Bu çalışmaları Tübitak'ta sergilemek amacıyla yapıyoruz. Projelerimiz hala devam ediyor, bu projelere başlayalı yaklaşık iki yıl kadar oldu. Aynı zamanda yapay zeka destekli tarımsal faaliyetler de üretiyoruz. Bu süreçte belediyemiz bize maddi ve manevi desteklerde bulunuyor" dedi. - İSTANBUL