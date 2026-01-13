Sultangazi\'de kar alarmı

Sultangazi Belediyesi, meteorolojinin uyarıları üzerine kar ve buzlanma için teyakkuza geçti. Ekipler 48 saattir sahada hazır bulunurken vatandaşların mağdur olmaması için tüm önlemler alındı. Dün gece etkili olan kar yağışından sonra trafik ve yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu noktalarda tuzlama yapıldı.

Sultangazi Belediyesi, kar yağışında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm önlemleri aldı. Karla mücadele çalışmaları kapsamında belediye ekipleri sahada teyakkuza geçti. İlçedeki 15 mahallede iki vardiya olmak üzere toplam 220 personel, 7/24 sahada hazır bekliyor. Karla mücadele kapsamında 21 kazıyıcı yükleyici, 7 kar küreme aracı, 2 kar küreme aparatlı araç, 1 greyder, 1 ekskavatör, 1 komatsu, 18 tuzlama kamyonu ve kamyonet olmak üzere toplam 51 iş makinesi çalışmalara katılıyor. 2 bin 500 tuz çuvalı, Sultangazi Belediyesi ekipleri tarafından kar yağışı sonrası kullanılması için kamu kurumları, hastaneler, siteler, camiler ve iş yerlerine dağıtıldı. Ayrıca trafik ve yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu noktalarda kullanılmak üzere 3000 ton tuz hazırda bulunduruluyor.

"Ekiplerimizle sahadayız"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Kar yağışı uyarıları ile birlikte biz de önceki geceden itibaren harekete geçtik. İlçemizin bazı noktalarında hafif yağan kar yağışına karşı iş makinelerimizle sahadaydık. Vatandaşlarımızın kar yağışında bir mağduriyet yaşamaması için ekip arkadaşlarımızla birlikte 15 mahallemizde sıkı bir çalışma yürütüyoruz. İki vardiya çalışan 220 ekip arkadaşımız ve 51 belediye hizmet aracımız vatandaşlarımızın hizmetinde. Buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları da yapıyoruz. Araçların trafikte, yayalarımızın da yollarda bir olumsuzlukla karşılaşmaması için 7/24 sahadayız. Olumsuz bir durum yaşanması halinde komşularımız 444 23 32 numaralı Çözüm Merkezimiz üzerinden bize 24 saat ulaşabilir" dedi. - İSTANBUL