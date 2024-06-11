Sultangazi Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda Geri Sayım Başladı - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda Geri Sayım Başladı

7-18 yaş arasındaki çocukların yaz aylarını daha verimli geçirmesini sağlayan Sultangazi Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda geri sayım başladı. Çocukların ücretsiz olarak 17 farklı branşta eğitim alabileceği Yaz Spor Okulları 1 Temmuz'da eğitime başlayacak.

11.06.2024 14:06
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7-18 yaş arasındaki çocukların yaz aylarını daha verimli geçirmesini sağlayan Sultangazi Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda geri sayım başladı. Çocukların ücretsiz olarak 17 farklı branşta eğitim alabileceği Yaz Spor Okulları 1 Temmuz'da eğitime başlayacak.

Sultangazi Belediyesi, gençlerin sporu hayatlarının bir parçası haline getirmesi, ilçenin de sporla anılması için hummalı bir çalışma yürütüyor. Çocukların yaz aylarını verimli geçirebilmesi, yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirebilmeleri için Yaz Spor Okulları düzenleniyor. Yaz Spor Okulları'na her yıl binlerce öğrenci kayıt yaptırırken, başarılı olan öğrenciler daha sonra Spor Akademileri'nde yetenekli oldukları dallarda eğitim alma imkanına kavuşuyor.

17 Branşta Eğitim

Yaz Spor Okullarında 17 ayrı branşta eğitim veriliyor. Gençler; basketbol, okçuluk, tenis, masa tenisi, bocce, güreş, geleneksel güreşler, voleybol, badminton, tekvando, karate, kyokushin Karate, wushu kung fu, e-spor, yüzme, okçuluk dallarında kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Kayıtlar 15 Haziran'a kadar sürerken, 1 Temmuz da Yaz Spor Okulu kapılarını açıyor. Yaz Spor Okulları'na kayıt olmak isteyen 7-18 yaş arası çocuklar, 15 Haziran'a kadar www.sultangazi.bel.tr adresinden kayıt yaptırabilecek.

Sporda Sultan Şehir

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; "Sultangazimiz sporda Sultan Şehir hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor. Belediye olarak sporu ve sporcuyu destekliyor, onları yetenekleri doğrultusunda farklı branşlara yönlendirerek geleceğin yıldızlarına dönüşmelerine yardımcı oluyoruz. Sağlıklı nesillerin yetişmesi için spor olmazsa olmaz. Belediye olarak ilçe genelinde spor alanında yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Verdiğimiz emeklerin karşılığını aldığımızı görmek bizleri çok mutlu ediyor. Genç sporcularımızın art arda aldığı başarılar göğsümüzü kabartırken gençlerimize olan inancımız daha da artıyor. Yaz Spor Okullarımız da bu yoldaki en önemli faaliyetlerimizden bir tanesi. Derslerimiz 1 Temmuz'da başlıyor. Yavrularımız eğlenceli ve verimli bir tatil dönemi geçirecek" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda Geri Sayım Başladı - Son Dakika

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