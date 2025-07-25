Sultanhisar Kapalı Pazaryerine Serinletici Pervaneler Takıldı

Sultanhisar ilçe merkezimizde bulunan kapalı pazaryerine belediye tarafından 12 adet serinletici pervane takıldı.

Sultanhisar'da yapılan sistem sayesinde Cuma günleri kurulan pazarda esnaf artık rahat bir nefes alacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, küresel ısınma nedeniyle oluşan aşırı sıcaklardan bunalan esnafımıza ve alışverişe gelen vatandaşlarımıza daha rahat ve ferah bir ortam sunmak amacıyla bu hizmeti verdiklerini, belediyemize olan maliyetin sadece Sultanhisar için 700 bin TL civarında olduğunu, aynı hizmetin Atça ve Salavatlı kapalı pazaryerlerinde de en kısa sürede faaliyete geçeceğini belirtti.

Son günlerde yaşanan aşırı sıcaklardan dolayı bunalan pazarcı esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlar da verilen hizmet sayesinde rahat bir nefes aldıklarını ve uygulamadan memnun olduklarını belirterek Başkan Yıldırımkaya'ya teşekkür ettiler. - AYDIN