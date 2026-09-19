Sultanhisar Kaymakamı Ateş, İncealan İlkokulu'nda öğrencilerle sohbet etti - Son Dakika
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Sultanhisar Kaymakamı Ateş, İncealan İlkokulu'nda öğrencilerle sohbet etti

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Sultanhisar Kaymakamı Ateş, İncealan İlkokulu\'nda öğrencilerle sohbet etti
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Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran ile İncealan İlkokulu'nu ziyaret etti. Ateş, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, öğretmenlerden eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Kaymakam Ali Ekber Ateş, İncealan İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Okuldaki eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Ateş, öğrencilerle sohbet ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran ile birlikte İncealan İlkokulu'nu ziyaret etti. Okulda sınıfları gezen Kaymakam Ateş, öğrencilerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. Öğrencilerin eğitim durumları hakkında da görüşen Ateş, derslerinde başarılı olmaları temennisinde bulundu. Okulda görev yapan öğretmenlerle de bir araya gelen Kaymakam Ateş, yürütülen eğitim faaliyetleri ve öğrencilerin eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı. Öğretmenlerin çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunan Ateş, eğitim camiasının çalışmalarının önemine dikkat çekerek öğretmenlere görevlerinde kolaylıklar diledi. Ziyaret sırasında öğrencilerin eğitim ortamları ve okulda yürütülen çalışmalar hakkında da değerlendirmelerde bulunulurken, Kaymakam Ateş okul yönetimi ve öğretmenlerden bilgi aldı.

Kaynak: İHA
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