Sungurlu\'da düzenlenen Ramazan şenliği yoğun ilgi gördü

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde ilçe belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan şenliğine çok sayıda vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Ramazan heyecanını ve coşkusunu paylaşmak için Atatürk Meydanı'nda yapılan Ramazan şenliği yoğun ilgi görürken, çocuklar Başkan Abdulkadir Şahiner'in yanından bir an olsun ayrılmadı. Yediden yetmişe herkesin gölünü fetheden Başkan Şahiner ile fotoğraf çektirmek için izdiham oluştu.

Vatandaşların göstermiş olduğu ilgiye teşekkür eden Başkan Şahiner, "Ramazan ayının güzelliklerini sizlerle birlikte burada yaşamaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Ne zaman bir program yapsak bizi hiç yalnız bırakmadınız. Biz birlikte güzeliz, birlikte iyiyiz. İnşallah da böyle devam edeceğiz. Her şeyin en güzelini çocuklarımız hak ediyor. Bugün de en çok onlar için hazırlandı. İnşallah gönüllerince eğlenirler" diye konuştu.

Hacivat-Karagöz gösterisi ile başlayan etkinlikte, semazen gösterisi büyük beğeni topladı. Etkinlikte çocuklara pamuk şekeri, Osmanlı macunu, oyuncak ve balon dağıtılırken, yetişkinlere ise Osmanlı şerbeti ve çay ikramı yapıldı.

Programa Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in yanı sıra, İlçe Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu, İl Genel Meclis Üyesi Ercan Şahin, Belediye meclis üyeleri ve adayları, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ÇORUM