 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sungurlu İtfaiye Müdürlüğü 2023 yılında 322 olaya müdahale etti - Son Dakika
Üye Girişi

Sungurlu İtfaiye Müdürlüğü 2023 yılında 322 olaya müdahale etti

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde bulunan Belediye İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 2023 yılında toplam 322 olaya müdahale etti. İtfaiye ekipleri, ilçe merkezi ve köylerde meydana gelen yangınlar, trafik kazaları, insan ve hayvan kurtarma gibi olaylara müdahale etti.

Sungurlu İtfaiye Müdürlüğü 2023 yılında 322 olaya müdahale etti
31.12.2023 - 18:19,
Abone Ol

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, Belediye İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bu yılda yangından yangına koştu. Ekiplerin 2023 yılında toplam 322 olaya müdahale ettiği bildirildi.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, itfaiye ekiplerinin 2023 yılında ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köylerde meydana gelen 34 ev, 152 arazi ve anız yangını, 17 araç yangını, 5 ağaçlık ve orman yangını, 4 fabrika yangını, 5 saman balyası yangını, 1 baca yangını, 1 trafo yangını ve 1 mezarlık yangınına müdahale ettiğini söyledi.

İtfaiye ekiplerinin 2023 yılı içerisinde ilçe genelinde meydana gelen 52 trafik kazasına da müdahalede bulunarak araçta sıkışan kazazedelerin kurtarılmasını sağladıklarını hatırlatan Başkan Şahiner, ayrıca ekiplerin 45 insan ve hayvan kurtarma ile 5 asansörde mahsur kalma olayına müdahale ettiklerini kaydetti. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Abdulkadir Şahiner, Sungurlu, İtfaiye, Çorum, Kurtarma, İtfaiye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sungurlu İtfaiye Müdürlüğü 2023 yılında 322 olaya müdahale etti - Son Dakika


18:09
Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27
Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47
Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54
Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33
İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12
Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48
Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48
Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu

Son Dakika
18:09 Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27 Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47 Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54 Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33 İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12 Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48 Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48 Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu
14:07 Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı
14:06 Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 19:07:20. #1.13#
SON DAKİKA: Sungurlu İtfaiye Müdürlüğü 2023 yılında 322 olaya müdahale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement