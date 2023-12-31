Sungurlu İtfaiye Müdürlüğü 2023 yılında 322 olaya müdahale etti

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, Belediye İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bu yılda yangından yangına koştu. Ekiplerin 2023 yılında toplam 322 olaya müdahale ettiği bildirildi.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, itfaiye ekiplerinin 2023 yılında ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köylerde meydana gelen 34 ev, 152 arazi ve anız yangını, 17 araç yangını, 5 ağaçlık ve orman yangını, 4 fabrika yangını, 5 saman balyası yangını, 1 baca yangını, 1 trafo yangını ve 1 mezarlık yangınına müdahale ettiğini söyledi.

İtfaiye ekiplerinin 2023 yılı içerisinde ilçe genelinde meydana gelen 52 trafik kazasına da müdahalede bulunarak araçta sıkışan kazazedelerin kurtarılmasını sağladıklarını hatırlatan Başkan Şahiner, ayrıca ekiplerin 45 insan ve hayvan kurtarma ile 5 asansörde mahsur kalma olayına müdahale ettiklerini kaydetti. - ÇORUM