2026 Türkiye Süpermoto Şampiyonası 50 cc kategorisinde Türkiye ikincisi olan 5 yaşındaki Eskişehirli sporcu Atakan Boyracı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret etti.

Motor sporlarında henüz 5 yaşında önemli bir başarıya imza atarak Türkiye ikinciliği elde eden Atakan Boyracı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile belediyede bir araya geldi. Elde ettiği dereceyle şehrin gururu olan minik sporcuyu makamında ağırlayan Başkan Ünlüce, Boyracı'yı küçük yaşına rağmen gösterdiği azim, cesaret ve kararlılıktan dolayı tebrik etti. Ziyarette minik şampiyona spor hayatında başarılarının devamını dileyen Başkan Ayşe Ünlüce, Atakan Boyracı'nın bu başarısında emeği bulunan ailesine de teşekkürlerini iletti.