Suudi Arabistan'da Hac Vizesi Denetimleri

20.05.2026 11:47
Suudi Arabistan, vizesiz hacı adaylarına ağır cezalar verirken yeni umre vize programını duyurdu.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Hac vizesi olmayan kişileri usulsüz yollarla Mekke-i Mükerreme'ye taşımaya çalışan bir şebekeyi suçüstü yakaladı. Bakanlık, kuralları ihlal eden organizatörlere hapis ve ifşa cezası verirken, vizesiz hacı adaylarına ise 20 şer bin riyal para cezası ve 10 yıl ülkeye giriş yasağı getirdi. Öte yandan Hac Bakanlığı, 25 gün sonra başlayacak hicri 1448 yılının umre vize programını da ilan etti.

Kutsal topraklarda 25 Mayıs'ta başlayacak Hac menasikleri öncesinde Mekke-i Mükerreme girişlerindeki denetimler en üst seviyeye çıkarıldı. İçişleri Bakanlığı, Mekke-i Mükerreme kontrol noktalarında düzenlenen operasyonda, resmi izni bulunmayan 13 kişiyi gizlice şehre sokmaya çalışan 7 kişinin suçüstü yakalandığını açıkladı.

Sezonluk İdari Komiteler, yasa dışı taşımacılık yapan kişilere 100 bin Suudi Riyali'ne (yaklaşık 26 bin 600 dolar) varan rekor para cezaları ve hapis cezası verdi. Bu kişilerin isimlerinin yerel medyada açıkça ifşa edilmesine ve suçta kullanılan araçlara el konulmasına hükmedildi. Kaçak giriş yapmaya çalışan kişilere ise 20 bin riyal para cezası kesilerek yabancı uyrukluların sınır dışı edilmesine ve 10 yıl boyunca ülkeye girişlerinin yasaklanmasına karar verildi.

Hicri 1447 yılı hac ibadetini yapacakların Cidde Havalimanından ve Medine-i Münevvereden Harem'i Şerife intikalleri de yoğun bir şekilde devam ediyor.

Hac bitmeden yeni umre sezonu ilan edildi

Güvenlik önlemlerinin yanı sıra lojistik alanda da ezber bozan bir hamle geldi. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, mevcut Hac operasyonları henüz tamamlanmadan, yeni sezon Hicri 1448 yılı umre takvimini resmen ilan etti.

Resmi takvime göre, yeni dönemin uluslararası Umre vizesi başvuruları 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla resmen açılacak. Dünya genelindeki Umre yolcuları, 1 Haziran 2026'dan itibaren hükümetin resmi "Nusuk" platformu üzerinden izinlerini alarak Mekke'ye giriş yapabilecekler.

Bakanlık, yeni dönemin vize son başvuru tarihini 9 Mart 2027, ülkeye son giriş tarihini ise 23 Mart 2027 olarak belirlerken; tüm Umre yolcularının hac dönemi başladığı için, en geç 7 Nisan 2027'de ülkeden ayrılması gerektiğini duyurdu. - MEKKE'İ MÜKERREME

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 12:00:32. #7.13#
