Suudi Arabistan'dan IHA ve Füze Önleme Başarısı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları bölgesel güvenlik endişelerini artırıyor. Suudi Arabistan, bir kez daha İran'ın Körfez ülkelerine yönelik misillemelerinin hedefi oldu. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD askerlerine ev sahipliği yapan Prens Sultan Hava Üssü'nü hedef alan 3 balistik füze ile ülkenin doğu bölgelerine gönderilen en az 18 insansız hava aracının (İHA) önlendiği bildirildi. - RİYAD