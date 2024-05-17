Suudi Arabistanlı turizmciler Tokat'ın doğal ve tarihi güzelliklerine hayran kaldı - Son Dakika
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Suudi Arabistanlı turizmciler Tokat'ın doğal ve tarihi güzelliklerine hayran kaldı

Suudi Arabistanlı turizmciler Tokat\'ın doğal ve tarihi güzelliklerine hayran kaldı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) turizm odaklı bölgesel tanıtım faaliyeti kapsamında Tokat'a gelen Suudi Arabistanlı turizmciler, kentin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerine hayran kaldı. Suudi turizmciler, Ballıca Mağarası'nın eşsiz doğal oluşumları ve yemyeşil ormanlarla çevrili atmosferinden etkilendi. Ayrıca, tarihi Sulu Sokak ve Tokat Kebabı da turizmcilerin ilgi odağı oldu.

17.05.2024 12:03
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Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) turizm odaklı bölgesel tanıtım faaliyeti kapsamında Tokat'a gelen Suudi Arabistanlı turizmciler kentin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerine hayran kaldı.

Organizasyonunu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren OKA'nın yaptığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türk Havayolları Anonim Ortaklığı ve yerel paydaşlar ile iş birliği içerisinde yürütülen turizm tanıtım faaliyetine katılan Suudi Arabistanlı 18 seyahat acentesinin temsilcisi, Bölgede yapacağı geziye Tokat ilinden başladı.

Eşsiz Bir Doğa Harikası: "Ballıca Mağarası"

Büyüleyici atmosferiyle Tokat'ın doğal güzelliklerinden biri olan Ballıca Mağarası, Suudi turizmciler için unutulmaz bir deneyim oldu. Eşine az rastlanır bu mağara içerisindeki benzersiz oluşumlar, doğanın zaman içinde yarattığı muhteşem şekiller ve yemyeşil ormanlarla çevrili olan bölge, ziyaretçileri etkiledi. Ballıca Mağarası, turizmciler tarafından Tokat'a gelen herkesin, doğal güzelliklerle iç içe olmak, tarihi dokuya tanıklık etmek ve eşsiz bir deneyim yaşamak isteyenler için mutlaka görmesi gereken bir yer olarak değerlendirildi.

Sulu Sokak'ta Tarihe Yolculuk

Tokat'ta tarihi Sulu Sokak'a gelen turizmcilere OKA Genel Sekreter Vekili Mehlika Dicle de eşlik etti. Eski kent merkezini ve aynı zamanda kentin tarihi ticaret merkezini oluşturan Sulu Sokak ve onunla bütünleşmiş konut yerleşimi Halit Sokak günümüze kadar Tokat'ta uygarlık kurmuş bütün medeniyetlerin izlerini taşıyor. 900 adımda 900 yıllık tarihi bir arada tutan bu alan OKA'nın destekleriyle hayata geçirilen restorasyon ve düzenleme çalışmalarının da katkısıyla yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanlarından biri durumunda. Sulu Sokak bölgesini ziyaret eden turizmciler, bol bol fotoğraf çektirdi.

Sulu Sokak gezisinin ardından coğrafi işaretli Tokat Kebabı başta olmak üzere Tokat'ın zengin gastronomi kültürü deneyimlendi. Tokat Kebabı yiyen Suudi turizmciler, kuzu eti, patlıcan, patates, domates ve sarımsaktan oluşan lezzeti çok beğendi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Suudi Arabistanlı turizmciler Tokat'ın doğal ve tarihi güzelliklerine hayran kaldı - Son Dakika

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