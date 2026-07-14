Tahir Yılmaz Osmaneli Kaymakamı Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tahir Yılmaz Osmaneli Kaymakamı Oldu

Tahir Yılmaz Osmaneli Kaymakamı Oldu
14.07.2026 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tahir Yılmaz, Osmaneli Kaymakamlığı görevine başladı. Vali Sözer, Yılmaz'a yeni görevinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Osmaneli Kaymakamlığı görevine atanan Tahir Yılmaz görevine başladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, görevine başlayan Tahir Yılmaz'ı makamında kabul etti. Ziyarette, Osmaneli ilçesinde yürütülen kamu hizmetleri ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Vali Sözer, Kaymakam Tahir Yılmaz'a yeni görevinde başarılar dileyerek, görevinin Osmaneli ilçesi, Bilecik ve ülke adına hayırlı olmasını temenni etti.

Kaymakam Tahir Yılmaz ise nazik kabulleri ve iyi dilekleri dolayısıyla Vali Faik Oktay Sözer'e teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Tahir Yılmaz, Politika, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tahir Yılmaz Osmaneli Kaymakamı Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van Gölü’nde dikkat çeken seviye: Binlerce yılda oluşuyor, su altında kaldı Van Gölü'nde dikkat çeken seviye: Binlerce yılda oluşuyor, su altında kaldı
15 Temmuz’un 10. yılında şehit polisin babasından duygusal sözler 15 Temmuz'un 10. yılında şehit polisin babasından duygusal sözler
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten Evlerinden cephanelik çıktı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten! Evlerinden cephanelik çıktı
Gaziosmanpaşa Belediyesi davası başladı Gaziosmanpaşa Belediyesi davası başladı
Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi
Fatih Altaylı ilk kez açıkladı: Haluk Levent’i defalarca uyardım Fatih Altaylı ilk kez açıkladı: Haluk Levent'i defalarca uyardım

10:32
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar 200 bin TL tazminat alacaklar
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar
10:21
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
10:21
Ahbap soruşturmasında yeni operasyon Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil de şüpheliler arasında
Ahbap soruşturmasında yeni operasyon! Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de şüpheliler arasında
09:37
Aslan düğmeye bastı İmzayı atarsa yer yerinden oynar
Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar
09:12
“Reşo Ağa“ olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı
"Reşo Ağa" olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı
09:04
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon 17 kişi daha gözaltına alındı
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon! 17 kişi daha gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 11:24:52. #.0.3#
SON DAKİKA: Tahir Yılmaz Osmaneli Kaymakamı Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.