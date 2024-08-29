Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu\'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "30 Ağustos Zaferi ile milletimiz, kendi iradesi ve rızası dışında dayatılan her türlü plan ve oyunu iman ve inancıyla tarihin karanlık sayfalarına nasıl gömebileceğini dosta ve düşmana göstermiştir" dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu mesajında, "Vatan ve millet aşkıyla gözünü kırpmadan Şehit ve Gazi olan kahramanlarımızın emanetlerine her zaman olduğu gibi sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bundan 102 yıl önce vatanımıza kasteden düşmanlar, ecdadımızın sarsılmaz inancıyla karşılaşmış, vatanın müdafaası ve hürriyeti için gözünü kırpmadan savaşan, canını ve malını ortaya koyan ecdadımızın yıkılmayacağını anlamıştır" ifadelerine yer verdi.

"Hürriyet ve bağımsızlığın bedeli"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, kahraman milletimizin olağanüstü mücadelesi ile büyük bir zafer kazanıldığına dikkat çekerek, "30 Ağustos Zaferiyle milletimiz, kendi iradesi ve rızası dışında dayatılan her türlü plan ve oyunu iman ve inancıyla tarihin karanlık sayfalarına nasıl gömebileceğini dosta ve düşmana göstermiştir. Bu zafer, kahraman milletimizin yediden yetmişine, kadınından erkeğine, malından canına tüm varlığını ortaya koyarak, hürriyet ve bağımsızlığın bedelini ödediğinin simgesi olmuş ve tarihteki şerefli yerini almıştır. Bu duygularla, başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, şanlı ordumuzun tüm mensuplarının Zafer Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP