Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Muhtarlarla Buluştu

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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ile birlikte muhtarlarla Çömlekçi Mahallesinde bir araya geldi. Ayda bir düzenlenen programda Başkan Yalçın, muhtarları yüz yüze dinleyerek talep ve önerilerini tek tek not aldı.

Her ay düzenlenen Muhtarlar Toplantısı, bu kez Çömlekçi Mahallesi Sosyal Tesisi'nde gerçekleşti. Toplantıya Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez'in yanı sıra muhtarlar katıldı.

Burada konuşan Başkan Yalçın, muhtarlarla birlikte şehri yönettiklerini belirterek, katkıları ve önerileri için teşekkür edip, "Eksiklerimizi birlikte tamamlıyoruz. Bizden önceki başkanlara ve muhtarlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Sahip olduklarımızın kıymetini biliyoruz"

Başkan Yalçın'dan sonra söz alan Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, "İlimize bugüne kadar hizmet eden büyüklerimizi sevgi ve saygıyla anıyoruz. Sahip olduklarımızın kıymetini biliyoruz. Elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz." diyerek, hizmeti geçenlere teşekkür etti.

Muhtarlar da yapılan toplantıda, Başkan Yalçın'a mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından toplantı istek ve taleplerin dinlenmesiyle sona erdi. - KAYSERİ