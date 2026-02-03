Talas Belediyesi'nde 2026 yılına yönelik kararlar oylandı, komisyonlar belirlendi - Son Dakika
Yerel

03.02.2026 12:18  Güncelleme: 12:20
Talas Belediye Meclisi, 2026 yılı olağan toplantısında gündemindeki konuları ele alarak çeşitli komisyon raporlarını değerlendirip önemli projeler hakkında kararlar aldı. 'Türkiye Yüzyılında Talas'ın Vizyonu' adlı projenin kabulü ve çeşitli komisyon üyelik seçimleri yapıldı.

Talas Belediye Meclisi; 2026 yılı Şubat ayı olağan toplantısında gündeminde yer alan konuları görüşerek karara bağladı.

Talas Belediye Meclis Salonu'nda Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda toplam 6 gündem maddesi ele alındı. Meclis toplantısında çeşitli komisyon raporları değerlendirilirken, Kayseri Doğalgaz Pazarlama ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan çelik ve polietilen doğalgaz hatları ile yerüstü tesislerinin imar planlarına işlenmesine yönelik talep, ilgili komisyona havale edildi. Gündemin bir diğer maddesinde, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü 2025 Yılı Destek Sistemi Hibe Programı kapsamında Talas Belediyesi ile Yeşil Ekonomi ve Kalkınma Derneği ortaklığında sunulan 'Türkiye Yüzyılında Talas'ın Vizyonu' adlı proje görüşüldü. Projenin belediye tarafından karşılanacak kısmının kabul edilmesi ve Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a imza yetkisi verilmesi oybirliğiyle kararlaştırıldı. Toplantıda ayrıca İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyelik seçimleri yapıldı. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na; Hami Türkyar, Mustafa Özaşır, Murat İlhan, Musa Cingöz ve Şahin Ülker nisan ayına kadar görev yapmak üzere seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise Alaaddin Canıpek, Emine Timuçin, Mehmet Akbulut, Hülya Yüksel ve Ramazan Bülbül nisan ayına kadar komisyon üyesi oldu. Toplantının sonunda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek şu ifadeleri kullandı;

"Talas kadim bir şehir. Bu nedenle geçmişten bugüne yapılacak çalışmaların, bilim insanlarından oluşan bir heyetle gelecek nesillere doğru ve sağlıklı şekilde aktarılması büyük önem taşıyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığımıza sunduğumuz proje kabul gördü. 500 bin TL hibenin yanı sıra kalan kısmı öz bütçemizden karşılanacak. 'Talas'ın Vizyonu' adıyla yürüttüğümüz bu çalışmanın çok kıymetli olduğuna inanıyoruz."

Başkan Yalçın, bir sonraki meclis toplantısının 2 Mart Pazartesi günü yapılacağını belirterek toplantıyı sona erdirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

