Talas Belediyesi Camileri Ramazan Ayına Hazırladı - Son Dakika
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Talas Belediyesi Camileri Ramazan Ayına Hazırladı

Talas Belediyesi Camileri Ramazan Ayına Hazırladı

Talas Belediyesi tarafından ilçe genelindeki camilerde düzenli olarak yapılan temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları, Ramazan ayına özel olarak tamamlandı. Camilerin detaylı temizliği ve dezenfeksiyonu ile sağlıklı bir ibadet ortamı sağlandı.

10.03.2024 10:41  Güncelleme: 10:47
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Talas Belediyesi tarafından ilçe genelindeki camilerde düzenli olarak geçekleştirilen temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları, bu kez Ramazan ayına özel olarak yapıldı.

Vatandaşların huşu içinde ve sağlıklı bir Ramazan geçirmeleri için çalışan Talas Belediyesi ekipleri, bu ayın manevi atmosferinin daha iyi şekilde anlaşılabilmesi adına çalışmalarını tamamladı. Talas Belediyesi tarafından ilçe genelindeki camilerde düzenli olarak geçekleştirilen temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra cami halıları da yıkandı. Bu doğrultuda 54'ü merkezde, 26'sı kırsalda bulunan toplam 77 camide çalışmalar gerçekleştirildi. Camilerin yapılan detaylı temizliği ile hem daha sağlıklı şartlarda ibadet etme imkanı sunulurken hem de hijyenik bir ortam sağlanmış oldu. Talas Belediyesi tarafından cami temizliği için özel oluşturulmuş ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, insan sağlığına zarar vermeyen temizlik ürünleri kullanıldı. Temizlik ve hijyen uygulaması kapsamında iç mekanların süpürülmesinden, pencere ve ayakkabılıkların silinmesine kadar tüm bölümler özenle temizlendi. Son olarak ULV işlemiyle dezenfeksiyonun yapıldığı camiler, ibadete hazır hale getirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediyesi Camileri Ramazan Ayına Hazırladı - Son Dakika

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