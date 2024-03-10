Talas Belediyesi tarafından ilçe genelindeki camilerde düzenli olarak geçekleştirilen temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları, bu kez Ramazan ayına özel olarak yapıldı.
Vatandaşların huşu içinde ve sağlıklı bir Ramazan geçirmeleri için çalışan Talas Belediyesi ekipleri, bu ayın manevi atmosferinin daha iyi şekilde anlaşılabilmesi adına çalışmalarını tamamladı. Talas Belediyesi tarafından ilçe genelindeki camilerde düzenli olarak geçekleştirilen temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra cami halıları da yıkandı. Bu doğrultuda 54'ü merkezde, 26'sı kırsalda bulunan toplam 77 camide çalışmalar gerçekleştirildi. Camilerin yapılan detaylı temizliği ile hem daha sağlıklı şartlarda ibadet etme imkanı sunulurken hem de hijyenik bir ortam sağlanmış oldu. Talas Belediyesi tarafından cami temizliği için özel oluşturulmuş ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, insan sağlığına zarar vermeyen temizlik ürünleri kullanıldı. Temizlik ve hijyen uygulaması kapsamında iç mekanların süpürülmesinden, pencere ve ayakkabılıkların silinmesine kadar tüm bölümler özenle temizlendi. Son olarak ULV işlemiyle dezenfeksiyonun yapıldığı camiler, ibadete hazır hale getirildi. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Talas Belediyesi Camileri Ramazan Ayına Hazırladı - Son Dakika
Dubai, sürdürülebilir ve geleceğe yönelik ulaşım çözümleri geliştirmek için uluslararası uzmanlarla iş birlikleri yaparak ulaşım alanında büyük bir dönüşüm sağlamaya hazırlanıyor. İki çığır açan proje olan Floc Duo Raylı Sistem ve güneş enerjili raylı otobüs sistemi, Dubai'nin gelişmiş teknolojileri ve sürdürülebilirliği benimseme konusundaki kararlılığını vurguluyor.
Gazeteci Emin Çapa, bir televizyon programında İzmir ziyaretinde yaşananları paylaştı. Çapa, İzmirlilerin muhalefetten bezdiğini ve hizmet alamadıklarını ifade etti.
Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısında il, ilçe belde ve belediye başkan adayları ile belediye meclis ve il genel meclisi adaylarının tanıtımı yapıldı. Toplantıya yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, adaylara sevgi gösterisinde bulundu. Başkan Pekmezci'nin hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterisi ve projelerin tanıtımıyla devam eden toplantı, Ali Kınık'ın konseriyle sona erdi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bayburt İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısında il, ilçe belde ve belediye başkan adayları ile belediye meclis ve il genel meclisi adaylarının tanıtımı yapıldı. Toplantıya yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, adaylara sevgi gösterisinde bulundu. Başkan Pekmezci'nin hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterisi ve projelerin tanıtımıyla devam eden toplantı, Ali Kınık'ın konseriyle sona erdi.
Diyarbakır Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahalle muhtarlığına aday olan model Simurg Sarsılmaz, sosyal medya üzerinden gelen ölüm tehditleri nedeniyle adaylıktan çekildiğini duyurdu. Psikolojisinin çok kötü olduğunu ve ilaçlarla ayakta durabildiğini belirten Sarsılmaz, Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek kendisine yönelik tehditlere ilişkin suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.
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