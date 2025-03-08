Talas Belediyesi Kadın Çalışanlarına Konserle Kadınlar Günü Kutlandı - Son Dakika
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Talas Belediyesi Kadın Çalışanlarına Konserle Kadınlar Günü Kutlandı

Talas Belediyesi Kadın Çalışanlarına Konserle Kadınlar Günü Kutlandı

Talas Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediyede görevli kadın personele konser düzenledi. Başkan Mustafa Yalçın, her günün Kadınlar Günü olduğunu vurguladı ve kadınların belediyenin başarısında önemli rol oynadığını belirtti. Konser sonrası kadın çalışanlara çiçek verildi.

08.03.2025 14:57  Güncelleme: 15:01
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Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle belediyede görevli kadın personele konser verdi. Burada konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; "Bugünü bir güne sıkıştırmak doğru değil. Bizim için her gün Kadınlar Günü'dür" dedi.

Meclis Salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Yalçın sözlerine "Çok değerli mesai arkadaşlarım Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun" diyerek başladı. Başkan Yalçın, belediyede görevli kadın sayısının 100'ün üzerinde olduğunu belirterek, "Çok çalışan, belediyemizin hizmetlerini üstlenen siz değerli kardeşlerimle birlikte başarıyı kazandık. Yüreğinizi ortaya koyup, yüreklerini birleştirerek bizi başarıdan başarıya bizi koşturduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Bunu da bir programla taçlandıralım dedik. Hepinize ailenizle, iş çevrenizle nice güzel günler diliyorum. Nice güzel bayramlarda görüşmek üzere" diye konuştu. Başkan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Seküler ve kapitalist dünyanın bize biçtiği bir rol içerisinde Kadınlar Günü'nün bir güne sıkıştırılması benim hiç hoşuma gitmiyor. Benim için her gün Kadınlar Günü. Her işin yarısı erkek, yarısı kadın. Bir güne sıkıştırılması bizim kültürümüzü yansıtacak şeyler değildir. Bizim kültürümüzde kadın; bacıdır, annedir, kızdır."

Talas Belediyesi Hukuk İşleri Müdiresi Av. Canan Şahin de kadınlar adına yaptığı konuşmada, kendilerine sağlanan imkanlar ve bu etkinlik için Başkan Yalçın'a teşekkür etti. Konuşmaların ardından Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti Korosu, Türk Sanat Müziği'nin birbirinden güzel ve özel eserlerini seslendirdi. Kadın personelin de eşlik ettiği program, Başkan Yalçın'ın kadın çalışanlara çiçek vermesiyle sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediyesi Kadın Çalışanlarına Konserle Kadınlar Günü Kutlandı - Son Dakika

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