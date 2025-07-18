Talas Belediyesi\'nden Personel Motivasyonunu Artıran Örnek Uygulama

Talas Belediyesi, personel motivasyonunu artırmaya yönelik örnek bir uygulamaya daha imza attı. Belediye çalışanları artık her sabah bilgisayarlarını açtıklarında, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın günün ruhuna uygun olarak kaleme aldığı özel bir mesajla karşılaşıyor. Farklı içeriklerde hazırlanan bu mesajlar, çalışma gününe moral ve pozitif enerjiyle başlamayı sağlıyor.

Başkan Yalçın'ın imzasını taşıyan bugünkü mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Yeni bir güne başlıyoruz, umarım uykunu almış, sporunu ve kahvaltını yapmış zinde bir şekilde iş yerine gelmişsindir. Hayata pozitif bakmak ve işine konsantre olmak başarıya giden yolun anahtarıdır. Talas halkının bizden kaliteli ve verimli hizmet beklediğini biliyor, işimizi güler yüzle ve en iyi şekilde yapacağız."

Başkan Yalçın, mesajını "Kolay gelsin, başarılar diliyorum" sözleriyle tamamlayarak personelin moral ve bağlılığını artırmayı hedefliyor.

Bu anlamlı uygulama, belediyeciliği sadece teknik hizmetlerden ibaret görmeyen, insan odaklı bir anlayışın yansıması olarak dikkat çekiyor. Güleryüz, samimiyet ve iş ahlakının ön planda olduğu mesajlar, personelin görevine daha yüksek motivasyonla sarılmasına katkı sağlıyor. Öte yandan mesajda Talas Belediyesi'nin yeni yatırım ve hizmetlerinin duyurulduğu bölüm de yer alıyor. Son olarak hayata geçirilen ve Türkiye'de projesi yarışma ile belirlenen tek millet bahçesi olan Talas Millet Bahçesi'nin açılışıyla ilgili duyuru yer alıyor.

"Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır" anlayışını benimseyen Talas Belediyesi hem personelinin iç motivasyonunu artırıyor hem de vatandaşların yaşamını kolaylaştıran hizmetlerle örnek olmaya devam ediyor. - KAYSERİ