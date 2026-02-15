Talas'ın camilerinde Ramazan'a özel temizlik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Talas'ın camilerinde Ramazan'a özel temizlik

Talas\'ın camilerinde Ramazan\'a özel temizlik
15.02.2026 11:53  Güncelleme: 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki camilerde kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiriyor. Toplamda 78 camide yapılan temizlikle, vatandaşların sağlıklı bir ibadet ortamında Ramazan'ı geçirmeleri amaçlanıyor.

Talas Belediyesi tarafından ilçe genelindeki camilerde düzenli olarak gerçekleştirilen temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları, yaklaşan on bir ayın sultanı Ramazan'a özel olarak daha kapsamlı şekilde sürdürülüyor.

Vatandaşların huşu içinde ve sağlıklı bir Ramazan geçirmeleri için çalışmalarını aralıksız sürdüren Talas Belediyesi ekipleri, manevi atmosferin en güzel şekilde yaşanabilmesi adına camileri titizlikle ibadete hazırlıyor. Talas Belediyesi tarafından ilçe genelindeki camilerde yürütülen rutin temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra cami halıları da özel ekipler tarafından yıkanıyor. Bu kapsamda 55'i merkezde, 23'ü kırsalda olmak üzere toplam 78 camide kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştiriliyor. Yapılan detaylı temizlikle vatandaşlara daha sağlıklı ve hijyenik bir ibadet ortamı sunulurken, Ramazan ayının manevi huzuruna yakışır bir ortam hazırlanmış oluyor. Cami temizliği için özel oluşturulan ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda, insan sağlığına zarar vermeyen temizlik ürünleri kullanılıyor. İç mekanların süpürülmesinden pencere ve ayakkabılıkların silinmesine kadar tüm bölümler özenle elden geçiriliyor. Son olarak ULV yöntemiyle yapılan dezenfeksiyon işlemiyle camiler ibadete hazır hale getiriliyor.

"Ramazan'a yakışır bir ortam hazırlıyoruz"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ramazan ayının sadece bir ibadet dönemi değil, aynı zamanda birlik, beraberlik ve arınma ayı olduğunu belirterek; "Camilerimiz, gönüllerimizin buluştuğu, kardeşliğimizin pekiştiği müstesna mekanlardır. Hemşehrilerimizin Ramazan ayını huzur ve sağlık içinde geçirmeleri için camilerimizi titizlikle temizliyor, hijyenik hale getiriyoruz. Belediyeciliği sadece altyapı ve üstyapı hizmeti olarak değil, insanımızın manevi hayatına dokunan bir sorumluluk olarak görüyoruz. Ramazan'a yakışır bir ortam hazırlamak için ekiplerimiz özveriyle çalışıyor" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Talas Belediyesi, Yerel Haberler, Talas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas'ın camilerinde Ramazan'a özel temizlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

13:39
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç Fark 3 puandan fazla
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan fazla
13:16
Kredi kartı kullananlar dikkat Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
13:02
Genç çifte hayatlarının şoku 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
11:06
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
10:35
Polislerimizi şehit eden DEAŞ’lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay
Polislerimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay
10:15
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi Her şey 13 binlik “çerez“ ile başladı
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik "çerez" ile başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 13:49:19. #7.11#
SON DAKİKA: Talas'ın camilerinde Ramazan'a özel temizlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.