Talas Belediyesi 'Rota Talas' Turlarına Yeniden Başladı - Son Dakika
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Talas Belediyesi 'Rota Talas' Turlarına Yeniden Başladı

Talas Belediyesi \'Rota Talas\' Turlarına Yeniden Başladı

Talas Belediyesi, ilçenin tarihi ve kültürel tanıtımı için düzenlediği 'Rota Talas' turlarını havaların ısınmasıyla birlikte yeniden başlattı. Geçen yıl düzenlenen turlarla 8 bin 255 kişi tarihi Talas'ı gezerken, bu yılın ilk üç ayında ise 1500 kişi tura katıldı.

28.04.2024 10:11  Güncelleme: 10:14
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Talas Belediyesi'nin ilçenin tarihi ve kültürel tanıtımı için oluşturduğu 'Rota Talas' turları havaların ısınmasıyla birlikte yeniden başladı. Bu çerçevede geçen yıl düzenlenen turlarla 8 bin 255 kişi tarihi Talas'ı gezerken yılın ilk üç ayında ise bu sayı 1500 kişi oldu.

Talas Belediyesi, tarihi doku zengini ilçenin güzelliklerini bir yandan ortaya çıkarmaya bir yandan da bunları turizme kazandırma çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla Türk, Ermeni ve Rum olmak üzere üç medeniyete ev sahipliği yapan Talas'ın tarihi ve kültürel dokusu turizm değerleri arasına katılıyor. Gerek mimarisi gerekse işçiliğiyle dikkat çeken yapıların bulunduğu tarihi alanlar için oluşturulan 'Rota Talas' turları yoğun ilgi görüyor. Bu çerçevede derneklerden vakıflara, il dışından gelen heyetlerden öğrencilere kadar pek çok gruba, üstü açık gezi otobüsüyle Osmanlı Sokağı olarak bilinen tarihi Ali Saip Paşa Caddesi, Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi, Tıpkıbasım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Sergisi, tarihi Talas Sanat Galerisi ve Feyzioğlu Konağı gibi tarihi alanlar gezdiriliyor. Rota Talas turları kapsamında düzenlenen programlarda yılın üç ayında şimdiden 1500 kişi ilçenin doğal ve tarihi güzelliklerini yerinde görme imkanı buldu.

Geziye katılanlar, gördükleri güzellikler karşısında hayranlıklarını ifade ederken, bunların turizme kazandırılması adına yapılan çalışmalardan dolayı Talas Belediyesine teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediyesi 'Rota Talas' Turlarına Yeniden Başladı - Son Dakika

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