Talas Belediyesi Yangın Riskine Karşı Kuru Ot Temizliği Yapıyor - Son Dakika
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Talas Belediyesi Yangın Riskine Karşı Kuru Ot Temizliği Yapıyor

Talas Belediyesi Yangın Riskine Karşı Kuru Ot Temizliği Yapıyor
03.08.2025 10:39  Güncelleme: 10:40
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Talas Belediyesi, yaz aylarında artan yangın riskine karşı Ali Dağı 360 Yürüyüş Parkuru'nda kapsamlı bir kuru ot temizliği çalışması başlattı. Belediye ekipleri, hem doğayı korumak hem de yürüyüş güzergahını daha güvenli hale getirmek için temizlik faaliyetlerini motorlu ekipmanlarla yürütüyor.

Talas Belediyesi; yangın riskine karşı önleyici çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte Ali Dağı 360 Yürüyüş Parkuru'nda kapsamlı kuru ot temizliği başlatıldı. Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla hem doğa korunuyor hem de yürüyüş güzergahı daha güvenli hale getiriliyor.

Doğayla iç içe olmayı seven vatandaşların sıkça tercih ettiği Ali Dağı 360 Yürüyüş Parkuru'nda yapılan temizlik faaliyetleri, motorlu ekipmanlarla yürütülüyor. Parkur boyunca kurumuş ot ve çalılar dikkatle temizlenerek muhtemel yangınlara karşı önlem alınıyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Yaz mevsimiyle birlikte yeşil alanlarımızda yangın riski artıyor. Biz de Talas Belediyesi olarak bu riski önceden tespit ederek gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Ali Dağı 360 Yürüyüş Parkuru gibi yoğun kullanılan alanlarda kuru ot temizliğiyle hem doğayı koruyor hem de vatandaşlarımızın güvenliğini sağlıyoruz. Çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, bu duyarlılık Talas'ın yaşam kalitesine yansıyor. Burayı kullanan doğa ve sporsever vatandaşlarımıza huzurlu ve güvenli yürüyüşler diliyorum."

Çalışmalar, vatandaşlardan da tam not aldı. Parkurda yürüyüş yapan Talaslılar memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi; "Belediyenin çalışmaları çok güzel, memnunuz. Bu havada bu saatte ot biçme faaliyeti süper. Teşekkür ederim. 10 yıldır emekliyim. Evde oturuyordum. 5 aydır bir grupla beraber burada yürüyoruz. Bu parkuru keşfettik. Böyle bir yeri gördükten sonra neden 10 yıldır evde oturuyorum diye çok pişman oldum. Gerçekten buranın yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir parkur. Temizliği çok güzel. Keşke bizim gibi yürüyenler olarak temiz tutsak, pet şişeleri atmasak. Tuvalet hizmetinin bile dağın başında olması çok güzel bir şey. Her şeyiyle dört dörtlük düşünülmüş bir güzergah. Çok keyifli bir parkur. Yürümeyen arkadaşlara tavsiye ediyorum. Ayrıca temiz olması bu işi çok daha güzelleştiriyor. Hizmetler için teşekkür ederim."

Ali Dağı 360 Yürüyüş Parkuru, Talas Belediyesi'nin bu tür duyarlı ve sürdürülebilir çalışmalarıyla hem doğaseverler için daha cazip hale geliyor hem de muhtemel yangın tehlikelerine karşı koruma altına alınıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas Belediyesi Yangın Riskine Karşı Kuru Ot Temizliği Yapıyor - Son Dakika

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