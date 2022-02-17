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Talas'ın tarihi hamamı göz kamaştırıyor - Son Dakika

Talas'ın tarihi hamamı göz kamaştırıyor

17.02.2022 10:12
Talas'ın tarihi hamamı göz kamaştırıyor

Talas Belediyesi tarafından geçen ay hizmete sunulan Tarihi Ali Saip Paşa Hamamı göz kamaştırıyor.

Talas Belediyesi tarafından geçen ay hizmete sunulan Tarihi Ali Saip Paşa Hamamı göz kamaştırıyor. Pazartesi hariç, haftanın 6 günü açık olan hamam, erkeklere özel olarak hizmet veriyor.

Han Mahallesi Erhan Caddesi üzerinde bulunan ve 19. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Talas Belediyesi Tarihi Ali Saip Paşa Erkekler Hamamı mistik havasıyla büyülüyor. Günde 3 seans olarak gruplar halinde hizmet veren tarihi hamamı en az 5, en fazla 20 kişiden oluşan gruplar, 15.00-17.00, 17.30-19.30 ve 20.00- 23.00 saatleri arasında rezervasyon yaptırarak kullanabiliyor. Talas'ta hamam kültürünü yaşatan tarihi Ali Saip Paşa Erkekler Hamamı'nda sauna, masaj ve kese hizmetlerinin yanı sıra vitamin bar da yer alıyor.

Rezervasyon yaptırmak ve detaylı bilgi almak isteyenler 0352 438 00 48 ve 0536 645 54 84 numaralı telefonları arayabilirler. - KAYSERİ

Talas'ın tarihi hamamı göz kamaştırıyor
Talas'ın tarihi hamamı göz kamaştırıyor
Talas'ın tarihi hamamı göz kamaştırıyor

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Talas Belediyesi, Pazartesi, Hamam, Talas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Talas'ın tarihi hamamı göz kamaştırıyor - Son Dakika


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