Talas\'ta duygu dolu İstiklal Marşı ve Çanakkale Zaferi Anma Programı

Talas Belediyesi, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Çanakkale Zaferi münasebetiyle anlamlı bir anma programına ev sahipliği yaptı. Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen programa Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, Talas Şehit Mahmut Yıldırım Anadolu Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda tarihçi, emekli öğretim görevlisi Ahmet Nedim Kilci, Milli Mücadele yıllarını ve Çanakkale'de verilen destansı mücadeleyi sunum ve videolar eşliğinde anlattı. Kilci, konuşmasında Çanakkale ruhunun ve İstiklal Marşı'nın arkasındaki fedakarlıkları genç nesillere aktarmanın önemine dikkat çekti.

Gelecek nesillere Çanakkale ruhu

"Üstat Mehmet Akif Ersoy'u sadece anmak değil anlamak; vatan uğruna canını ve kanını verenleri anmak ve anlamak için toplandık" diyen Kilci, Talas Belediyesinin Çanakkale ruhunu yaşatmak için önemli çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Kilci, "Talas Belediyesi olarak bir şeyi başardık. Çanakkale'yi bir güne sığdırmadık. 18 Mart'ta şehitlerimizi bir gün anıp 19 Mart sabahı unutmadık. Gerek kalıcı müzemiz gerekse gezici müzemizle gençliğe Çanakkale ruhunu yaşatmak için elimizden geleni yaptığımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Çanakkale Zaferi'nin yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda büyük bir fedakarlık destanı olduğunu vurgulayan Kilci, "Biz 18 Mart'ı zafer olarak anlatıyoruz ama bu zafere giden yolda aziz milletimizin neler çektiğini çoğu zaman düşünmüyoruz. Çanakkale destanını en iyi anlatan kişi ise Mehmet Akif Ersoy'dur. Üstelik Çanakkale Harbi'ni hiç görmeden kaleme aldı. İstiklal Marşı için açılan yarışmaya para karşılığı katılmak istemedi, ikna edilince yazdı. Onlarca eser yazıldı ancak kabul edilmedi. Mehmet Akif'in dizeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden okunurken gözyaşları ve büyük bir duygusallık içinde kabul edildi" diye konuştu.

Her defasında ağlatan program

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da bu tür programların milli duyguları canlı tuttuğunu belirterek, "Ben bu konferansı defalarca kez izledim. Ancak her defasında insan kendini tutamıyor. İyi ki bu duygularımız var. Hocamız ömrünü verdiği konuları bizlerle paylaştı, kendisine teşekkür ediyorum. Bugüne kadar canını veren bütün şehitlerimiz için buyurun bir Fatiha okuyalım. Salonu dolduran herkese duyarlılığı için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Grup Şantiye gönüllere dokundu

Grup Şantiye seslendirdiği duygu yüklü türkülerle salondaki atmosferi daha da anlamlı hale getirdi. Programın sonunda ise katılımcılar ellerinde Türk bayraklarıyla "Ölürüm Türkiyem" türküsünü hep birlikte söyleyerek duygu dolu anlar yaşadı. - KAYSERİ