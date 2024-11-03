Talas\'ta Muhtarlarla Aylık Toplantı Gerçekleştirildi

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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ile birlikte ilçedeki muhtarlarla gerçekleştirdiği aylık toplantıyı merkez mahalle muhtarlarıyla sürdürdü. Toplantıda yapılacak ve devam eden yatırım ile hizmetler masaya yatırıldı.

Toplantıya Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez'in yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Enes Çelik ve merkezdeki mahallelerin muhtarları katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Yalçın, her ay ilçedeki bütün muhtarlarla gerçekleştirilen toplantıyla beraber merkezdeki muhtarlarla da bir araya geldiklerini söyledi. Başkan Yalçın, Talas Belediyesi olarak mahallelere yatırım ve hizmetlere devam ettiklerini belirterek; "Muhtarlarımızla istişare ederek yapılacak çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bu vesileyle bizlere katkı sunan, destek veren, vatandaşımıza hizmetin gözü kulağı olan muhtarlarımıza teşekkür ediyor, nice güzel hizmetler buluşmak üzere diyorum." şeklinde konuştu.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de, belediye olarak yapılan yatırım ve hizmetlerden övgüyle bahsederek, muhtarların tespitleriyle çalışmalara yön verildiğini söyledi. - KAYSERİ