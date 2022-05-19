Talas'ta öğrenciler hem geziyor hem öğreniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Talas'ta öğrenciler hem geziyor hem öğreniyor

19.05.2022 10:07
Talas'ta öğrenciler hem geziyor hem öğreniyor

Talas Belediyesi, ilçede yaşayan öğrencilere yönelik 'Tarihi Çevre Tanıtım Gezileri' başlattı.

Talas Belediyesi, ilçede yaşayan öğrencilere yönelik 'Tarihi Çevre Tanıtım Gezileri' başlattı. 'Şehrimizi Tanıyoruz' sloganı ile gerçekleştirilen programın ilkine Başakpınar Mahallesi'nde bulunan Fatma ve Yüksel Başbuğu İmam Hatip Lisesi öğrencileri katıldı.

Program çerçevesinde ilk olarak Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ni ziyaret eden öğrenciler, daha sonra Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi ile Kayseri Kalesi ve Arkeoloji Müzesi'ni gezerek buralardaki tarihi eserler hakkında bilgiler aldı. Okullar kapanana kadar devam edecek olan program çerçevesinde kırsal mahallelerde okuyan toplam 400 öğrenci, 40'ar kişilik gruplar halinde müzeleri ziyaret etmiş olacak. Gezi programı sonunda düşüncelerini aktaran öğretmenler ve öğrenciler, geziden duydukları memnuniyeti dile getirerek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. Öğrencilerin çok farklı bir deneyim yaşadığını ifade eden öğretmenler, özellikle yerinde görerek ve dokunarak bir nevi tarih dersi işlediklerini ifade etti.

Düşüncelerini aktaran Matematik Öğretmeni Volkan Şakir, "Kültür turu çerçevesinde böyle bir program düzenlediği için başkanımıza teşekkür ederim. Öğrencilerimiz açısından son derece verimli bir program oldu" dedi.

Daha sonra konuşan Edebiyat Öğretmeni Muhammet Çayır da benzer düşünceleri ifade ederek şunları söyledi; "Bugün Talas Belediyesi'nin düzenlediği geziye katıldık. Müzelerimize ziyarette bulunduk, öğrencilerimiz açısından çok güzel bir gezi oldu. Teşekkür ederi." - KAYSERİ

Talas'ta öğrenciler hem geziyor hem öğreniyor
Talas'ta öğrenciler hem geziyor hem öğreniyor
Talas'ta öğrenciler hem geziyor hem öğreniyor
Talas'ta öğrenciler hem geziyor hem öğreniyor
Talas'ta öğrenciler hem geziyor hem öğreniyor

YORUMLAR
500
Metruk evlere operasyonda çalıntı eşya ele geçirildi Metruk evlere operasyonda çalıntı eşya ele geçirildi Kayseri 1. Amatör Küme'de ilk yarı tamamlandı Kayseri 1. Amatör Küme'de ilk yarı tamamlandı
Kaynak: İHA

Talas Belediyesi, Arkeoloji Müzesi, Kayseri, Talas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas'ta öğrenciler hem geziyor hem öğreniyor - Son Dakika


Son Dakika
10:07 Kilosu 760 lira olan cevizle tarif veren ve eleştirilen oyuncu Yasemin Özilhan'dan ilginç savunma: Peynir de pahalı, hayat pahalı yani
10:05 Kliniğin üst tarafında kumar oynatılan lokalin kamerasının kaldırılmasını isteyen doktor saldırıya uğradı, köprücük kemiği kırıldı
09:50 19 Mayıs tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor! Kurtuluş mücadelesinin 103. yılında gençlik Ata'nın huzuruna çıktı
09:21 Eski ABD Başkanı Bush'un, Putin'i eleştirecekken yaptığı "Irak" gafı gündem oldu!
09:10 Evinde beslediği kediler sebebiyle komşusunun sözlü tacizlerine sessiz kalmayan kadın, jandarmaya şikayette bulundu
08:57 194 kişinin gözaltına alındığı Kadıköy Belediyesi'ndeki "rüşvet" operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı
08:51 Görenler şaştı kaldı! Üzerinden cip geçen çocuk kazadan tek bir çizik almadan kurtuldu
08:47 Atatürk Havalimanı ile ilgili "Bana sormadılar" diyen İmamoğlu'na Kurum'dan yanıt: Siz bize danışıyor musunuz?
08:43 Gibi ile Erşan Kuneri tartışması alevleniyor! Gibi'nin başrolü Kıvanç Kılınç ile şarkıcı Aleyna Tilki de Zafer Algöz'e cevap verdi
07:42 Yasak Elma'nın başrolü Berk Oktay diziden ayrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 10:26:13. #1.11#
SON DAKİKA: Talas'ta öğrenciler hem geziyor hem öğreniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement