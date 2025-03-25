Talas'ta Türkçe Sokağı Projesi Hızla İlerliyor - Son Dakika
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Talas'ta Türkçe Sokağı Projesi Hızla İlerliyor

Talas\'ta Türkçe Sokağı Projesi Hızla İlerliyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkçe işletme isimlerini yaygınlaştırmak için geliştirilen Türkçe Sokağı Projesi'nde yaptığı değerlendirmede, projeye katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

25.03.2025 13:21  Güncelleme: 13:23
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Talas'ta Türkçe işletme isimlerini özendirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla geliştirilen Türkçe Sokağı Projesinde çalışmalar hızla devam ediyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığındaki heyet bir araya gelerek projeye dair görselleri değerlendirdi.

Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen Türkçe Sokağı Projesi istişare toplantısına Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın yanı sıra Kapadokya Kültepe Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Halit Erkiletlioğlu, dernek yönetimi ve ilgili belediye personeli katıldı. Kiçiköy Mahallesi tarihi Osmanlı Kültür Sokağı'nın sonundaki Tokana Restoran'ın bulunduğu bölgede yapılacak Türkçe Sokağı Projesi ile ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, "Türkçemizi Özendireceğiz! Kapadokya Kültepe Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Halit Erkiletlioğlu ve yönetimi ile birlikte bu konu üzerinde hassasiyetle çalışıyoruz. Türkçe Sokağında kullanılacak görseller, anıtlar ve yapılarla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunduk. Emek veren, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas'ta Türkçe Sokağı Projesi Hızla İlerliyor - Son Dakika

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